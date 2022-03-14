/685443/اليوم--قطع-الكهرباء-عن-بعض-قري-مركز-بني-سويف

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بنى سويف، اليوم الاثنين، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 11.30 صباحا لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

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