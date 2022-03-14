/685442/بعد-تصدرهم-التريند-هل-أرتبطت-أنغام-بـ-حسن-فهمي

تصدرت أنغام وحسين فهمي محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار بعض الأقاويل حول ارتباطها بحسين فهمي، والتي تفاعل معاها رواد التواصل الإجتماعي بشكل ملحوظ خصوصًا بأن كلًا منهما له قاعدة جماهيرية واسعة.

دوت الخليج يرصد لكم حقيقة إرتباط حسين فهمي وأنغام وذلك خلال السطور القادمة.

أنغام وحسين فهمي

يعتبر كلًا منهما رمز من رموز الفن في مصر والعالم العربي، وجاءت هذه الشائعة كالصاعقة على جمهور أنغام وجمهور حسين فهمي، ولكن هذه شائعة ليس الغرض منها سوى إثارة الجدل، وخرجت أنغام عن صمتها لتكذب هذه الشائعة، وقالت: ضحكت لما سمعت كده.

وقد نفى حسين فهمي هذه الشائعة في الأيام القليلة السابقة أثناء تواجده في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي أسدل الستار منذ أيام، وحقق نجاح كبير بفاعلياته المميزة وكان حديث العالم أجمع.

حقيقة زواج أنغام من حسين فهمي

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت الندوة التكريمية الخاصة بالفنان حسين فهمى، عن حضور زوجته الأولى ناهد محرم ، والتى عادت إليه بعد انفصاله عن السعودية رنا القصيبي، وهو ما يؤكد أن هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة.

الفنان حسين فهمي ضجة وجدلًا كبيرًا خلال مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بعد أن قام بالرقص مع فرقة غناء صعيدية، خلال الدورة الحادية عشر من المهرجان، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا فيديو الفنان حسين فهمي، مشيدين بانقاته وخفة ظله

أنغام في موسم الرياض

وبالنسبة للمطربة أنغام المطربة أنغام فكانت قد تألقت خلال موسم الرياض بحفلين غنائيين، والتي ظهرت فيه على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقدمت من خلال الحفلتين باقة متنوعة من أجمل وأشهر أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن بين الأغاني التي قدمتها: أناني وحتة ناقصة.

وكانت أنغام واحدة من عدد من النجمات القديرات التي قدمن أغانيهن على نفس المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض ذاته، أشهرهن: نوال الكويتية، أحلام وأصالة، التي لفتن الأنظار جميعهن بما طللن به على الجمهور من أناقة وبريق جاذب للأعيون.