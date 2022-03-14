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أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4592 شاحنة.

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي للميناء، في بيان له اليوم، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 25314 طنا، تشمل 18488 طن فوسفات، و982 طن يوريا، و3290 طن كسب صويا، و2554 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40906 أطنان، تشمل 11787 طن قمح، و1089 طن خشب زان، و7449 طن فول، و8766 طن أبلاكاش، و8500 طن سلاج، و2815 طن حديد، و500 طن خردة.

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وأكد أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 654 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من (الإمارات، والمغرب، وقطر، والسعودية، والأردن، وإسبانيا، وهولندا، وبنجلاديش، وبلجيكا، وكرواتيا، وفرنسا، وألمانيا، وسلوفينيا، والصين، وإيطاليا، ومالطا، وسنغافورة، وأمريكا، وكرواتيا، وإستونيا، وفيتنام)، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 434 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 4045 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 116901 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103407 أطنان.

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بمواني دمياط

وكان قد أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأشار المركز، في بيان أمس ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8190 طنا، تشمل 5843 طن فوسفات، و110 أطنان كسب فول صويا، و2237 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26214 طنا، تشمل 2535 طن قمح، و581 طن خشب زان، و4000 طن فول، و8545 طن ابلاكاش، و4186 طن حديد، و6367 طن خردة.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 563 حاوية مكافئة، تشمل خضروات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن وأسبانيا وهولندا واستراليا وبنجلاديش وبلجيكا وكرواتيا وألمانيا وسلوفينيا والصين وهونج كونج ومالطا وسنغافورة والهند وسريلانكا وأندونيسيا وفيتنام وباكستان، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2674 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 110 ألاف و978 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 110 ألاف و426 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2621 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2429 شاحنة.