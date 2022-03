/685431/بالنسخة-الرقمية-تعرف-على-موعد-طرح-فيلم-spider-man-no-way-home

أعلنت منصة ديزني بلس عن طرح فيلم spider man no way home بنسختة الرقمية، غدًا وذلك بعد تسريبها على مواقع الإنترنت منذ أيام، ومن الجدير بالذكر أن حقق الفليم نجاح باهر وحقق إيرادات عالية بشباك التذاكر العالمي.

وفيلم spider man no way home من إنتاج شركه مارفل للأفلام وهي أشهر شركة في صناعة الأفلام ذات الطابع الخارق، ولقد حقق نجاحًا كبيرًا لم تشهده السينما العالمية منذ تفشي فيروس كورونا الذي أوقف كل الأنشطة، كما حاز فيلم spider man no way home على تقييمات مرتفعة بنسبه 93% حسب تقييمات موقع rottentomatoes.

ولم يتم تقديم موعد طرحه بالنسخة الرقمية بسبب ترسيبه، بل منذ طرح الفليم بالسينما في أواخر العام الماضي، وتم تحديد موع صدوره بالنسخة الرقمية في أوائل شهر إبريل لعام 2022.

قصة فيلم spider man no way home

وتدرو قصة الفيلم حول بطل خارق يدعى “سبايدر مان” أو “الرجل العنكبوت”، ويعد استكمالا لسلاسل سبايدر مان السابقة، لرجل يتعرض لقرصة من عنكبوت غريب، فيصبح انسان سحمل قوة خارقة مثل العكنبوت، فيقرر توجيهها لمساعدة الناس، ولكن هل يخلوا الأبطال من الصراعات، بالطبع يبدأ الرجل العنكبوت في الدخول بصراعات قوية مع الأشرار والذين يمتلكون هم أيضا قوى خارقة، لتدور أحداثة في إطار خيالي تشويقي مبدع.

فيلم spider man no way home

وتبدأ القصة منذ الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

أبطال فيلم spider man no way home

فيلم spider man no way home من بطولة توم هولاند، زيندايا، انجيلو بروكس، جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا، ومن إنتاج شركة مارفل ستوديوز وكولومبيا بيكتشرز، وإخراج جون واتس.

تراجع إيرادات فليم spider man no way home

بدأت مسيرة إيرادات فيلم spider man no way home في التباطؤ، وذلك بعد تخطيه حاجز المليار دولار خلال أقل من أسبوعين عقب طرحه للعرض في منتصف ديسمبر الماضي.