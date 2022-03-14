/685429/ترتيب-هدافي-الدوري-الإنجليزي-صدارة-محمد-صلاح

تصدر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ترتيب هدافي الدوري، حيث تألق في بطولة الدوري ، بهدف جديد يحرزه في مرمى برايتون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب ليفربول 20 هدف

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 12 هدف

دييجو جوتا لاعب ليفربول 12 هدف.

ساديو ماني لاعب ليفربول 12 هدف

سون هيونج مين لاعب توتنهام 11 هدف.

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، 10 أهداف.

هاري كين لاعب توتنهام 10 أهداف.

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 10 أهداف.

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بنتيجة 2/0 على ملعب "فالمر"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول بضغط كبير على برايتون، وهددوا مرماهم في العديد من الفرص، بينما لم يظهر لاعبي برايتون بالشكل المطلوب منهم وحاولوا تطبيق الهجمات المرتدة ولكنهم لم يشكلوا أي خطورة.

محمد صلاح يسجل

وسجل محمد صلاح الهدف رقم 20 له في الدوري الإنجليزي ويظل منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين، كما أن هدفه يعد الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي.

هاتريك رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم الفريقين كل مرمى الأخر وكان اللقاء مفتوح بهجمات هنا وهناك، وشهدت المواجهة تألق كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه هاتريك في شباك توتنهام رجح كافة فريقه.

وأفتتح رونالدو الأهداف في الدقيقة 12، ثم تعادل هاري كين لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وبعدها بثلاثة دقائق يسجل رونالدو الهدف الثاني للمانيو قبل أن يتعادل ماجواير بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 72.