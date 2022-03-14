/685439/وزيرا-الإسكان-والإنتاج-الحربي-يستعرضان-إحدى-التقنيات-المستخدمة-في-معالجة-مياه-الصرف-الصحي-وتنقية-مياه-الشرب

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، خلال اجتماع عقده أمس، مع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إحدى التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في معالجة مياه الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.

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واستمع وزيرا الإسكان والإنتاج الحربي، إلى شرح موسع عن كيفية عمل تلك التقنية الحديثة، مؤكدين أن هذه التقنية الحديثة عبارة عن مادة كيميائية تستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب، وقد تم تجريبها فى إحدى محطات معالجة الصرف الصحي، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

التقنيات المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب

و شدد وزير الإسكان، علي ضرورة الإسراع في آليات الاستفادة والتنفيذ لاستخدام تلك التقنية الحديثة، بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، فى معالجة مياه الصرف الصحي، والوصول بها إلى أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية لإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، مؤكداً ضرورة العمل على التصنيع المحلى لمكونات تلك المادة.

تخصيص 13 قطعة أرض بـ7 مدن جديدة لإقامة أنشطة متنوعة لوزارة الصحة

وكان قد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 13 قطعة أرض بـ7 مدن جديدة، لإقامة (أنشطة متنوعة لوزارة الصحة، وأنشطة طبية، وصناعية، وتعليمية، وتجارية، وإدارية).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى – إدارى، ونشاط طبى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط صناعى، وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مدرسة.

وأضاف وزير الإسكان: تم تخصيص 4 قطع أراضٍ لصالح وزارة الصحة، طبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 بتاريخ 2011/7/5، وهى، قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإنشاء مركز إقليمي لبنك الدم ومركز تجميع البلازما ملحق به، وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، لإنشاء مركز إقليمي لخدمة نقل الدم، وقطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، لإنشاء قومسيون طبي مطور، وقطعة أرض بمدينة بدر، لإقامة مبنى لصالح الإدارة المركزية للمعامل.