القوى العاملة : تعيين 21 شاباً والتفتيش على 231 منشأة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 21 شابا ، منهم أثنين"قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 163 من راغبى العمل، وتوفير 50 فرصة عمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 40 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 36 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، و32 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 50 ألفاً و 517 جنيها لـ 52 عاملاً من المسجلين ، و تسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 231 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر منشأة مخالفة ، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 26 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 38 منشأة ، وإعادة التفتيش على 75 منشأة ، أسفر عن تحرير 9 محاضر، والقيام بـ 4 حملات تفتيشية، وعمل 16 قياس ميدانية ، وبحث شكوى .

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية ، بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرب ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة ، وتنفيذ دورتين تدريبيتين لـ 25 متدرباً ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول والتفصيل والحياكة بمركز حسن حلمي ، فضلاً عن تجهيز الوحدة المتنقلة بنقلها من قرية الجزائر إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.