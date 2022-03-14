التنمية المحلية: نبذل قصارى جهدنا لدعم ذوى الهمم وتوفير أفضل سبل لرعايتهم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى سبيل دعم ذوى الهمم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل الرعاية من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم ودعم كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية.





جاء ذلك عقب حضور وزير التنمية المحلية توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وجميعة رسالة للأعمال الخيرية، اليوم الإثنين، لتوفير مبلغ 5 ملايين جنيه لتقديم الدعم اللازم للقيام بحزمة من التدخلات العاجلة لرفع الضرر وتخفيف الآثار السلبية التى تقع على الأسر المتضررة والحالات الطارئة بالمحافظات لتمكينهم اقتصاديا من خلال تقديم حلول متكاملة، وكذا إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوى الهمم والأسر الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المرأة المعيلة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير حمزة درويش، ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية الدكتور شريف عبد العظيم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بذوى الهمم فى ظل رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحتفاليات "قادرون باختلاف" فى نسخها الثلاث السابقة وتوجيهاته المستمرة للحكومة والجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساندة لهم باعتبارهم من الفئات الموجودة فى المجتمع المصرى التى تتطلب الرعاية والاهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم فى المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية.

وأوضح شعراوى أنه سيتم وفقا للبروتوكول السماح بإقامة حفلات لأبطال التحدى من "ذوى الهمم" والمرافقين لهم من متطوعى جمعية رسالة بالحدائق العامة والمتخصصة خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد وذلك حتى نهاية سنة 2022، والسماح لذوى الهمم وأسرهم بالدخول إلى الحدائق، وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك مجانا طوال عام 2022.

وقال الدكتور شريف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية إننا سنقوم بتنفيذ دورات تدريبية وفنية وإرشادية للشباب المستهدفين لتمكينهم للعمل بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير المشروعات القائمة وتشجيع المكون المحلى مما يساهم بإمداد القطاع الصناعى بالعمالة بما يوفره من فرص عمل جديدة وتعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديا.

وأضاف شريف يحيى مدير العلاقات الحكومية بالجمعية أن البروتوكول سيساهم فى التعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة من خلال تقديم المساهمة العاجلة والفعالة فى حالات الكوارث والطوارئ.