عاجل- البيئة تعلن إطلاق الحوار الوطنى للمناخ نهاية الشهر

جدة - نرمين السيد - وزيرة البيئة: مصر تهدف إلى تحقيق طفرة في العمل المناخي الوطني خلال رئاستها لمؤتمر المناخ

د. ياسمين فؤاد : نحرص على إشراك المواطن المصري في العمل المناخي من خلال الحوار الوطني للمناخ

باتريشيا إسبينوزا : الاسترايجية الوطنية للمناخ تجربة رائدة لمصر فى ملف العمل المناخى

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن مصر فى سباق مع الزمن للمضى قدما في خارطة الطريق لمؤتمر المناخ COP27 وخطة عمله التنفيذية وفق جدول زمنى واضح، حيث يتم تنفيذ مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المتواصلة والدورية مع كل الأطراف المعنية سواء داخليا على مستوى اللجنة اللوجيستية للمؤتمر برئاسة وزارتى الخارجية والبيئة، واللجنة العليا لتنظيم المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واللقاءات مع البعثة الفنية لسكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية المناخ والبعثة المشتركة مع الرئاسة الإنجليزية لمؤتمر المناخ COP26.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر ترى رئاستها لمؤتمر المناخ المقبل بمنظور مختلف ليس فقط على مستوى المخرجات المتوقعة ولكن أيضا الدفعة التى سيحققها للعمل المناخى فى مصر، والتى بدأت منذ سنوات من العمل الحثيث وأظهرت بعض ثمارها فى دمج الخطط التنموية لكل الوزارات، وتقديم قيمة مضافة للقطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات المناخ ومراعاة البعد المناخى من خلال إصدار الحزمة الأولى من الأدوات الاقتصادية الخضراء فى مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع السيارات الكهربائية وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وسيتم إطلاق الحزمة الثانية منها فى مجال إدارة المخلفات، إلى جانب تضمين القطاع المصرفى الوطنى فى تمويل المناخ.

وصرحت الوزيرة بأن استضافة مصر لمؤتمر المناخ فرصة عظيمة فى تغير نظرة المواطنين لتحدى تغير المناخ وتضمينهم فى مواجهة آثاره، لذا سيتم إطلاق الحوار الوطنى للمناخ نهاية الشهر الجارى، بهدف إشراك المواطن المصرى فى العمل المناخى، وخلق روابط بين استضافة مصر للمؤتمر وقضية تغير المناخ بشكل عام بالمواطن البسيط فى كل ربوع مصر والشباب والمرأة والأطفال، ليصبح المؤتمر وتغير المناخ حديث مصر كلها، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة ومنها تنفيذ مسابقات للمناخ فى المدارس وأبحاث ودراسات علمية لشباب الجامعات، وإطلاق أول برنامج تدريبى لشباب الجامعات حول تغير المناخ بالتعاون مع وزير التعليم العالى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام مصر حاليا باختيار عدد مختصر من المبادرات للعمل على إطلاقها بالمؤتمر، بما يراعى الأولويات الوطنية والشراكات العالمية والوضع الإقليمى وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، بعد دراسة المبادرات السابقة فى مؤتمرات المناخ لتحديد الموضوعات ذات الأولوية والتى ستجذب الاهتمام من الشركاء والبحث العلمى للمضى فيها، كما سيتم مراعاة الاهتمامات العالمية مثل توجه الأنظار نحو علاقة تغير المناخ بالتنوع البيولوجي القائمة على الاعتبارات الإنسانية، بعد نتائج الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA القائمة على الطبيعة، وما سينتج عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى COP15 فى سبتمبر.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050 والتى تقوم على مفهوم مراعاة بعد تغير المناخ وتحسين مستوى المعيشة فى إدارة الأعمال، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030، ونمو اقتصادى مستدام يراعى صون الموارد الطبيعية، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف هى خفض الانبعاثات فى القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمى والتكنولوجيا ورفع الوعى لمواجهة تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أن كل هدف من أهداف الاستراتيجية يرتبط بعدد من المجالات، فهدف تقليل الانبعاثات يرتبط بنقل الطاقة والطاقة المتجددة، ويتم حاليا فى شرم الشيخ تنفيذ مبادرة نموذجية بالتعاون بين وزارات الكهرباء والسياحة والبيئة والقطاع البنكى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتغيير نمط الطاقة فى الفنادق للطاقة المتجددة، حيث تضامن حتى الآن ما يقرب 14 فندقا، وفى قطاع النقل نعمل على تعزيز نظم النقل الكهربى، والمبادرة الوطنية تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدعم من البنك المركزى، إلى جانب تعزيز آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة سواء فى القطاع الصناعى أو التجارى وتشجيع المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية التى تعتمد تلك التقنية، أما تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات الصلبة والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له، والذى يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار ويضمن مجموعة من الحوافز للشراكة مع القطاع الخاص، كما يتم أيضا العمل على تعزيز وبناء قدات النظام الصحى فيما يخص تأثيرات تغير المناخ، تقليل الخسائر والأضرار فى بعض المناطق مثل المناطق الساحلية وتعزيز إجراءات التكيف للحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى وتحديد أماكن التنمية الجديدة من خلال أول خريطة تفاعلية لتأثيرات المناخ فى مصر.

وفيما يخص مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف، أكدت أن هذا الأمر يتعلق بكفاءة استخدام الموارد كالمياه والطاقة وتقليل مخلفات هدر الغذاء، من خلال رفع الوعى وإجراءات ترشيد استخدام الموارد، واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على البنية التحتية القادرة على المواجهة من خلال مشروع إدارة المناطق الساحلية، وتبنت وزارة الموارد المائية والرى نظام جديد الإنذار المبكر للأمطار والسيول، بالإضافة إلى تضمين المرأة فى إطار دمج النوع من خلال مجموعة من المسؤوليات والأدوار والدعم وتوفير حوافز، نحن نعمل حاليا على خطة العمل المناخ المعنية بالنوع وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لبحث كيفية دعم مشاركة المرأة فى العمل المناخى.

كما شددت وزيرة البيئة على تعزيز حوكمة المناخ كعنصر مهم خصوصا فى إدارة العلاقة مع الشركاء والقطاعات المتقاطعة مع العمل المناخى والروابط المختلفة بين القطاعات، والتى ظهرت خلال إعداد الاستراتيجية وترجمتها لحزمة من البرامج والمشروعات وساعدت على إيجاد السيناريوهات المناسبة لإدارة العلاقات مع الشركاء المتخلفين، وفيما يخص تمويل المناخ يتم العمل على القطاع البنكي الأخضر والسندات الخضراء وتشجيع الاستثمار فى مشروعات المناخ من خلال آليات تمويل محفزة وإشراك حقيقى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا فى مجالى التخفيف والتكيف، موضحة أنه تم تحديد المجموعة الأولى من المشروعات لتنفيذ الاستراتيجية تبعا للأولويات الوطنية وطرحها للشراكة والتمويل من خلال الشركاء.

ومن جانبها، أشادت باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالزخم والجهود الحثيثة فى مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، والحرص على اعتبار استضافة المؤتمر فرصة مهمة ونقطة فارقة فى المسار الوطنى للعمل المناخى، والوصول للتنفيذ الكامل لاتفاق باريس.

وأشارت إلى أن جهود مصر فى خلق المناخ الداعم لدمج بعد تغير المناخ فى التنمية وخلق زخم وطنى ستحقق المصداقية المطلوب لتشجيع المواطنين على الشراكة فى العمل المناخى وخلق شراكات جديدة على المستويات الإقليمية والعالمية.

كما أشادت بمحتوى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات للمناخ وطرح فكرة أن تقوم مصر بمشاركة تجربتها الرائدة فى إعداد الاستراتيجية والتنسيق الحكومى فى ملف العمل المناخى مع الدول الأخرى أثناء الموتمر.