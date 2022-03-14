عاجل- الرى تصدر بيانا بشأن توفير الاحتياجات المائية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان، اليوم، أوضح الوزير، أن ذلك ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد نهر النيل للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وذلك لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائى القادم بأعلى درجة من الكفاءة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى - خلال الاجتماع - موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى خلال الصيف المقبل.. موجها بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

كما تم التأكيد - خلال الاجتماع - على استمرار حالة الاستنفار بكافة جهات وزارة الرى للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، واستمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول ومخرات السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.