عاجل- القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أنقذت القوات البحرية طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية، وذلك استمرارا لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كل الاتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية.





وذكر بيان نشره المتحدث العسكرى اليوم الإثنين، أنه ورد بلاغ من هيئة ميناء الإسكندرية يفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية (AYLA) للغرق أثناء رحلتها من ميناء طرابلس بليبيا إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها طاقم مكون من 10 أفراد منهم 9 أفراد سوريين وفرد واحد هندى. وصدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع سفينة الإنقاذ (العريش) من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ ونجحت القوات فى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وتسليمهم للسلطات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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