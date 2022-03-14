مسلسلات شهر رمضان 2022.. ريهام حجاج وتوفيق عبدالحميد يتصدران البوستر الرسمي ل«يوتيرن»

/685430/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-ريهام-حجاج-وتوفيق-عبدالحميد-يتصدران-البوستر-الرسمي-ليوتيرن

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «يوتيرن»، المقرر عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2022، البوستر الدعائي للعمل، والذي ظهر خلاله كلا من بطلة العمل الفنانة المتألقة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد الذي يشهد عودته للساحة الفنية بعد غياب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل البوستر الرسمي لمسلسل يوتيرن المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

يعرض مسلسل «يوتيرن»، ضمن مسلسلات رمضان 2022 على عدد من القنوات الفضائية، والمنصات الالكترونية، منها «ON E»، «CBC»، «الحياة»، «المحور»، «القناة الأولى المصرية» بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الأصلية بدون فواصل إعلانية.

مسلسل يوتيرن

مسلسل «يوتيرن»، تدور أحداثه حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى «يارا الكردي» وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها «يوسف»، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولته كلا من، ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ريهام حجاج تحتفل بعودة توفيق عبد الحميد للساحة الفنية

وكانت قد احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعودة الفنان توفيق عبد الحميد، للساحة الفنية بعد غياب دام لفترة طويلة، بسبب معاناته مع مرض غضروفي، فنشرت البوستر الدعائي لمسلسلهما «يوتيرن» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه: «بوست في حب الأستاذ…الأب…الصديق الصدوق و الصاحب اللذيذ إللي ماتبطلش معاه ضحك..القدوة و ينبوع الطاقة و المشاعر..السند بالكلام و الفعل».

وتابعت: «كالنجم الكبير أوي أوي إللي ليا الشرف و حالفني الحظ..إني مش بس اشتغلت معاه…كمان استمتعت بوجوده في حياتي .. بحبك جدا يا أستاذ و عودة حميدة لكل محبينك و جمهورك..حتنور رمضان و الدنيا كلها».

بداية ظهور توفيق عبد الحميد على الساحة الفنية

في 28 سبتمبر الماضي، قرر الفنان توفيق عبد الحميد أن يشارك جمهوره صورة له برفقة كلابه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالهم وهو مستلقي على الفراش يداعب كلبيه، وعلق على الصور قائلًا: "كاجو الولد اللى فوق السرير وجوكا البنت اللى جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام.

ومن هنا، بدأ اسم توفيق عبد الحميد يعود للساحة الفنية مرة أخرى، فبعد أن تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورته بصحبة الكلاب، تذكرته عدد من الوسائل الإعلامية، والذي كان ابزرهم برنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية mbc مصر، والذي قال فيه، متحدثا عن صورته: «الكلاب كائنات رقيقة وبديعة، ولديها قدرة غير عادية على فهم تعبيرات الوجه بصورة فطرية، ولم تكن لي صور شخصية من قبل على الفيسبوك حتى قررت أمس، نشر صورة لي مع كلابي التي تعيش معي في المنزل».