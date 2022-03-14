/685425/وزير-البترول-يبحث-مع-رئيس-المؤسسة-الدولية-الإسلامية-لتمويل-التجارة-برامج-التمويل-للعام-الحالي

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيث تم بحث برنامج العمل السنوي للمؤسسة لتمويل التجارة للعام الحالي في إطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية عام 2018.

دوت الخليج

وزير البترول يبحث مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برامج التمويل للعام الحالي

واكد الملا ان قطاع البترول يأتي على قائمة التمويل الذى تقدمه المؤسسة للهيئة المصرية العامة البترول لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية ، مشيراً إلى ان هذا التعاون المستمر مع المؤسسة منذ عدة سنوات يمثل نموذجاً ناجحاً في مجال التمويل بشروط ميسرة ، مؤكداً على التزام قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة وهو ما كان محل تقدير من المؤسسة الدولية الإسلامية.

ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالتعاون البناء مع قطاع البترول ، مؤكداً اعتزام المؤسسة تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية في ظل المتغيرات المتلاحقة التى تشهدها الأسواق البترولية نتيجة للازمة الروسية الأوكرانية التي تفرض ضغوطاً تضخمية على أسعار البترول والمنتجات البترولية. حضر جلسة المباحثات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول .

ومن المقرر ان يقوم وزير الخارجية سامح شكري، بجولة آسيوية تشمل كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سيلتقي بنظرائه، والعديد من المسئولين بتلك الدول لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكل منها في شتى المجالات، بجانب تناول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، علاوة على بحث موضوعات تغير المُناخ، أخذاً في الاعتبار الرئاسة المصرية المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، وحرص مصر على التشاور والتنسيق في هذا الصدد مع مختلف الأطراف. كما أضاف حافظ أن الوزير شكري سيشارك أيضاً في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الجاري