/685424/موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد-كريستال-بالاس-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي على كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كريستال بالاس مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

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انتهت مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأستحوذ مانشستر سيتي على اللقاء، وهددوا مرمى سبورتنج لشبونة بقوة في أكثر من كرة، ولكن تألق حارس الفريق البرتغالي بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

مانشستر سيتي ضد سبورتنج لشبونة

في المقابل قام سبورتنج لشبونة بتطبيق الهجمات المرتدة، ولكنهم لم ينجحوا في إستغلالها بشكل جيد ليسجلوا أهداف في مرمى مانشتسر سيتي.

وبتلك النتيجة يتأهل مانشستر سيتي للدور القادم، بعد الفوز في لقاء الذهاب بخماسية نظيفه.

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.

مانشستر يونايتد تسجل التعادل أمام السيتي

عاد جادو سانشو بهدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء، من خلال بول بوجبا ارسل تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لسانشو الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لدخل الشباك.

سجل كيفين دي بروين ثاني أهدافه في المباراة ولفريقه في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر اللقاء من خلال فيليب فودين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية وتصدى لها دي خيا ببراعة ولكن وصلت لدي بروين الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك.