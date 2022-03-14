وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية ، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح من خلال استخلاص الدروس والعبر من جهة وبيان ما ينبغي القيام به في ظل هذه المناسبات العظيمة من جهة أخرى، سائلاً الله (عز وجل) أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام يمن وخير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال محافظ القاه ة اللواء هالد غبد العال بالإنابه عن رئيس مجلس الوزارء.

وتقيم الحفل بمسجد السيدة زينيب لاستمرار أعمال الصيانه بمسجد الامام الحسين .