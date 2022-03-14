وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

يهنئ وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) ، والشعب المصري كله ، والأمتين العربية والإسلامية ، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

ويؤكد وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس ، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح من خلال استخلاص الدروس والعبر من جهة وبيان ما ينبغي القيام به في ظل هذه المناسبات العظيمة من جهة أخرى .

سائلاً الله (عز وجل) أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام يمن وخير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.