الصحة: تطعيم مليون مواطن ضمن حملة «طرق الأبواب» بـ 6 محافظات

الصحة: إطلاق 1400 فريق طبي بقرى ونجوع المحافظات للتسجيل وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

الصحة: انتشار 3500 فريق تثقيف صحي لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية وأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعات الثلاث (الأولى، والثانية، والتنشيطية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة «طرق الأبواب» التي انطلقت يوم 7 مارس الجاري، في محافظات (المنوفية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان).

تأتي حملة «طرق الأبواب» في إطار حرص الوزارة على الوصول للمواطنين المستهدفين بالتطعيم في في الأماكن النائية بكافة محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ورفع المناعة المجتمعية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى انتشار 1400 فردا من الفرق الطبية (تمريض، ورائدات ريفيات، ومدخلي بيانات) بقرى ونجوع المحافظات المستهدفة للوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل اللقاح التابع للوزارة، وتطعيمهم.

وتابع أن الفرق الطبية، يرافقها 3500 فرقة من التثقيف الصحي تقوم بالمرور على منازل المواطنين ومواقف الأتوبيسات والأسواق الشعبية والمدارس والمناطق الصناعية والهيئات والمؤسسات، للتأكد من موقف التطعيم للمواطنين بهذه الأماكن، مشيرا إلى أن عمل هذه الفرق يبدأ من الثامنة صباحًا ويستمر حتى السادسة مساء.

وأوضح "عبدالغفار" أن فرق التثقيف الصحي تقدم التوعية الصحية بكل محافظة، فضلًا عن تعريفهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، بالإضافة إلى حثهم على الإسراع والتسجيل لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان، تسعى للتوسع في حملة طرق الأبواب، وحملات التوعية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظي ودقيق، لتحقيق التواصل الدائم، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ورفع مناعتهم المجتمعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدم لهم.