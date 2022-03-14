حافز إضافى للمزارعين.. الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى، تشجيعا للمزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى ستضعها الجهات المختصة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائى والزراعة على مستوى الجمهورية، وتم عرض الموقف التنفيذى الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته فى إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية، والتوسع الرأسى فى جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الرى الحديث والميكنة الزراعية.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمحطات زراعة قصب السكر فى كوم إمبو ووادى الصعايدة، بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الرى، فضلا عن الأسمدة والبذور المستخدمة فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السمكية، خاصة من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، ولاسيما بحيرات السد العالى والبردويل والبرلس والمنزلة، وذلك بعمليات التطهير والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.

ووجه الرئيس بتوفير كل الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف الإسهام فى تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكى فى مصر.

كما اطلع الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، خصوصا من خلال المشروع القومى للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب تحسين السلالات، وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخرا تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية.

ووجه الرئيس السيسى فى هذا الصدد بالتوسع فى توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادى مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى إسهامها فى دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلية وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء فى مختلف المجالات والقطاعات، من خلال خطة متكاملة تشمل النواحى التعليمية والصحية والاجتماعية لأبناء سيناء الغالية، وذلك فى إطار المشروعات القومية الضخمة التى تنفذها الدولة فى مختلف مناطق الجمهورية، مؤكدا أن التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر، بل تسعى إلى بناء المواطن المصرى فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا قدمه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن جهود الوزارة فى دعم العملية التعليمية فى سيناء، فى ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة بها.

من جانبه، سلط الدكتور طارق شوقى، الضوء على أهم الجهود التى قامت بها الوزارة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية لأبناء سيناء فى المراحل التعليمية المختلفة، وكذا تعريف أبنائنا من الجاليات المصرية بالخارج بجهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، المتمثلة فى المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة فى سيناء، وذلك من خلال المشاركة فى المسابقات الثقافية والعلمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن هذه الجهود تأتى فى إطار سعى الوزارة لتطوير العملية التعليمية وضمان عنصرى الإتاحة والجودة لجميع الطلاب بشكل عادل، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو إيلاء المزيد من الجهود والاهتمام بالمشروعات الخدمية لمواطنى شبه جزيرة سيناء، وتذليل جميع المعوقات التى تواجه طلابنا فى سيناء، مستعرضا فى هذا السياق أبرز تلك الجهود التى تقوم بها الجهات المعنية بالوزارة فى هذا الشأن، ومنها إنشاء وصيانة المبانى المدرسية، حيث تم إنشاء 12 مدرسة جديدة، والقيام بصيانة 12 مدرسة بشكل كامل.

إلى جانب ذلك، تقوم الوزارة بالتوسع فى نوعيات التعليم الجديدة بسيناء؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتشغيل المدرسة المصرية اليابانية فى مدينة العريش، بالإضافة إلى التوسع فى المدارس الرسمية للغات؛ حيث وصل عدد المدارس من هذه النوعية بمحافظة شمال سيناء فى العام الدراسى الحالى إلى 8 مدارس، كما يتم افتتاح مبنى مدرسى جديد لتلك النوعية، بمعدل مدرسة كل عام.

كما تتضمن جهود الوزارة فى هذا الشأن، تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية، بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى، وبلغ عدد المعلمين المستهدفين بالتدريب 1462 معلما.

وألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة والسلاسل التجارية المختلفة والمعارض قبل حلول شهر رمضان المبارك بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق، لافتا فى هذا الصدد إلى استعدادات إقامة معارض «أهلا رمضان» بالقاهرة الكبرى والمحافظات، التى تسهم بقدر كبير فى تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات، وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات، استعدادا لشهر رمضان المعظم.