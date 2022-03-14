الصحة: تطعيم مليون مواطن بـ6 محافظات ضمن حملة «طرق الأبواب»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعات الثلاث (الأولى، والثانية، والتنشيطية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة «طرق الأبواب» التى انطلقت يوم 7 مارس الجارى، فى محافظات (المنوفية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان).





تأتى حملة «طرق الأبواب» فى إطار حرص الوزارة على الوصول للمواطنين المستهدفين بالتطعيم فى فى الأماكن النائية بكل محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ورفع المناعة المجتمعية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى انتشار 1400 فردا من الفرق الطبية (تمريض، ورائدات ريفيات، ومدخلى بيانات) بقرى ونجوع المحافظات المستهدفة للوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمة من خلال التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل اللقاح التابع للوزارة، وتطعيمهم.

وتابع أن الفرق الطبية، يرافقها 3500 فرقة من التثقيف الصحى تقوم بالمرور على منازل المواطنين ومواقف الأتوبيسات والأسواق الشعبية والمدارس والمناطق الصناعية والهيئات والمؤسسات، للتأكد من موقف التطعيم للمواطنين بهذه الأماكن، مشيرا إلى أن عمل هذه الفرق يبدأ من الثامنة صباحا ويستمر حتى السادسة مساء.

وأوضح "عبدالغفار" أن فرق التثقيف الصحى تقدم التوعية الصحية بكل محافظة، فضلا عن تعريفهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة، بالإضافة إلى حثهم على الإسراع والتسجيل لتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان، تسعى للتوسع فى حملة طرق الأبواب، وحملات التوعية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظى ودقيق، لتحقيق التواصل الدائم، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ورفع مناعتهم المجتمعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدم لهم.