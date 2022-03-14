تسجيل 5 منشآت صحية بالأقصر وفقا للمعايير القومية الدولية

جدة - نرمين السيد - نجحت وحدة طب أسرة الشيخ موسى، ووحدة طب أسرة المريس، ووحده طب أسره القبلى قمولا، ومركزى طب أسره "منشأة العمارى، الطود"، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فى التسجيل وفقا للمعايير القومية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعترف بها دوليا.





وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بيان اليوم الإثنين أن "وحدة طب أسرة الشيخ موسى" تخدم حوالى 21ألف فرد، بواقع 5856 ملفا عائليا، وقدمت مايقرب من 45 ألف خدمة طبية حتى الآن. فيما تخدم "وحدة طب أسره المريس" حوالى 24ألف فرد، بواقع أكثر من 7000 ملف عائلى، وقدمت حوالى 56 ألف خدمة طبية حتى الآن. و تخدم "وحدة طب أسره قبلى قمولا" حوالى أكثر من 15ألف فرد، بواقع 3800 ملف عائلى، وقدمت حوالى 66ألف خدمة طبية حتى الآن. يخدم "مركز طب أسرة منشأة العمارى" حوالى 27ألف فرد، بواقع 6570 ملفا عائليا،و قدمت أكثر من 87ألف خدمة طبية حتى الآن. فيما يخدم "مركز طب أسرة الطود" حوالى 28 ألف فرد، بواقع 7412 ملف عائلى، وقدم حوالى 75 ألف خدمة طبية حتى الآن. وتقدم الوحدات خدمات الرعاية الأولية التى تشمل: "طب الأسرة، تنظيم الأسرة، الطوارئ، عيادة الأسنان، الصيدلية، المعمل". وتقدم المراكز خدمات الرعاية الأولية من "طب الأسرة، تنظيم الأسرة، الطوارئ، عيادة الأسنان، الصيدلية، المعمل" عيادات تخصصية مثل: "باطنة، نساء، أطفال" ووصل عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر والتى تم تسجيلها حتى الآن، 35 منشأة منهم 32 مركزا ووحدة طب أسرة، إضافة إلى 3 مستشفيات تم تسجيلهم لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويعد نجاح التسجيل هو أول خطوات اعتماد تلك المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

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