القوى العاملة: تعيين 21 شابا والتفتيش على 231 منشأة فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد 21 شابا، منهم اثنان"قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 163 من راغبى العمل، وتوفير 50 فرصة عمل.





وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 40 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، تلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً، و32 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية منحاً لتلك الفئة بلغت 50 ألفاً و517 جنيها لـ 52 عاملاً من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى- إن المديرية فتشت على 231 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر منشأة مخالفة، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 26 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، وفتشت على 38 منشأة، وأعادت التفتيش على 75 منشأة، أسفر عن تحرير 9 محاضر، وتنفيذ 4 حملات تفتيشية، وعمل 16 قياس ميدانية، وبحث شكوى.

أما فى مجال التدريب المهنى نفذت المديرية، دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدربا ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، وتنفيذ دورتين تدريبيتين لـ 25 متدرباً ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول والتفصيل والحياكة بمركز حسن حلمى، فضلاً عن تجهيز الوحدة المتنقلة بنقلها من قرية الجزائر إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.