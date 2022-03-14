جامعة القاهرة تهدى الطلاب ذوى الهمم أجهزة «لاب توب» (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفالية، الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة جيهان المنياوى عميد كلية العلاج الطبيعى، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من ذوى الهمم وذويهم.

وفى بداية الاحتفالية، أشارت الدكتورة جيهان المنياوى إلى استراتيجية جامعة القاهرة وجهودها المبذولة لرعاية الطلاب من ذوى الهمم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، والتى توجت بافتتاح مركز خدمات ودعم ذوى الإعاقة لكى يتماشى مع سياسة الدولة المصرية فى الاهتمام بهذا الملف، موضحة أن من مهام المركز تعريف ذوى الهمم بحقوقهم.

وقال الدكتور محمد سامى عبد الصادق، إن مركز خدمات ودعم ذوى الإعاقة يلقى الاهتمام الكامل من الدكتور محمد الخشت ويقدم خدمات ملموسة لأبناء الجامعة من ذوى الإعاقات بمختلف أنواعها، مؤكدا أن جامعة القاهرة تمد يد العون لطلابها من ذوى الهمم لتعينهم على الاستفادة من العلوم والمعارف وتساهم فى تنمية قدراتهم إيمانا منها بضرورة استثمار هذه القدرات لخدمة المجتمع من خلال تضافر جهود مختلف جهات الدولة.

وأوضح الدكتور جمال الشاذلى، أن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بذوى الهمم بشكل لم تشهده مصر من قبل باعتبارهم جزءا أصيلا من هذا الوطن وأن من أهم حقوقهم الطبيعية هو اتاحة الفرص المختلفة أمامهم لكى يتفوقوا، مؤكدا أن جامعة القاهرة دائما سباقة فى كافة المجالات ولم تبخل على طلابها من ذوى الهمم وأنشأت لهم مركزا يقدم لهم الدعم الكامل والخدمات المختلفة.

وقال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة أنشأت وحدات للتضامن الاجتماعى داخل الجامعات المصرية وهى تعد بمثابة أصغر خلية للوزارة داخل الجامعات وتقدم الخدمات المختلفة للطلاب، مشيرا إلى أن مهام هذه الوحدات يتمثل فى دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين وعلى رأسهم الطلاب من ذوى الهمم، وتوفير الأجهزة التعويضية لكافة أنواع الإعاقات من أجهزة "لاب توب"، و"عصا بيضاء"، و"سماعات"، و"كراسى متحركة"، وتنظم المعارض المختلفة للطلاب، إلى جانب قيامها بعلاج حالات الإدمان بالمجان، داعيا الطلاب للتسجيل فى بنك التطوع المصرى لكى يتم تدريبهم فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية وغيرها.

وأكدت الدكتورة هند عبد الحليم، أن محافظة الجيزة لن تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم لذوى الهمم خاصة لما يشهده هذا الملف من اهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة الجهات التنفيذية بالدولة، وموضحة أن ذوى الهمم أثبتوا تفوقهم فى المجالات المتعددة وأن مبادرة اليوم لتوزيع أجهزة "اللاب توب" هى مبادرة مميزة لدعم هؤلاء الطلاب وسوف تشهد الفترة القادمة إنجازات كبيرة لدعمهم.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة افتتح فى يناير الماضى مركز خدمات ودعم ذوى الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، فى إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع الجامعى، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى والطلاب، وإتاحة عدد من مبانى الجامعة لتناسب متحدى الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من متحدى الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدى الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية فى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعى وغير الجامعى.