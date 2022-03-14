ترتيب الدوري السعودي موسم 2022

انتهت أحداث مباراة التعاون والاتحاد، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري السعودي

الاتحاد 57 نقطة

الهلال 46 نقطة

الشباب 46 نقطة

النصر 45 نقطة

ضمك 39 نقطة

الفتح 31 نقطة

أبها 31 نقطة

ألفيحاء 30 نقطة

الرائد 29 نقطة

الأهلي 28 نقطة

الطائي 26 نقطة

التعاون 25 نقطة

الفيصلي 25 نقطة

الاتفاق 24 نقطة

الباطن 22 نقطة

الحزم 14 نقطة.

تواجد الدولي المصري مصطفى فتحي في صفوف التعاون السعودي، والذي قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد، ولكن نتيجة المباراة لم تكن في صالح فريقه.

التعاون يضرب بالهدف الأول

تقدم التعاون بالهدف الأول في نتيجة المباراة، في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء، عن طريق سميحان النابت، وسجل ليندر تاومبا الهدف الثاني ولكن التسلل يحرمه من الإحتفال بالهدف وفريقه.

عاد اتحاد جدة في نتيجة المباراة، بالهدف الأول والتعادل في اللقاء في الدقيقة الـ 86 عن طريق عبد العزيز البيشي، ليضع التعاون في موقف صعب بعد إهدار العديد من الفرص في المباراة.

سجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للاتحاد والفوز باللقاء، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من المباراة، ليقود فريقه للدور نصف نهائي الكأس.

أحمد حجازي ومصطفى فتحي

يتواجد الدولي المصري مصطفى فتحي في صفوف التعاون السعودي في خط الهجوم، والذي انضم إليه في الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وفي الجانب المقابل يتواجد أحمد حجازي في صفوف الاتحاد السعودي في خط الدفاع، والذي يغيب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة.