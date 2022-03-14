موعد ليلة النصف من شعبان

جدة - نرمين السيد - وستحل ليلة النصف من شعبان مساء الخميس المقبل الموافق 14 شعبان، الـ 17 من مارس الجارى.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، بـ ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وأكد وزير الأوقاف، فى بيان له، أن الاحتفال بـ ليلة النصف من شعبان والليالى المقدسة إنما هو تعميق وترسيخ لمعانى الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية فى النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعى الإسلامى الصحيح من خلال استخلاص الدروس والعبر من جهة وبيان ما ينبغى القيام به فى ظل هذه المناسبات العظيمة من جهة أخرى.

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء إلى الله عز وجل أن يجعل ليلة النصف من شعبان وهذه الأيام المباركة أيام يمن وخير وبركة على مصر العزيزة وسائر بلاد العالمين.