/685418/موعد-مباراة-ريال-مدريد-أمام-مايوركا-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق ريال مدريد ضيفاً على ريال مايوركا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "إيبيروستار"، فى ختام منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ريال مايوركا ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

حقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان، بريمونتادا قوية من الفرنسي كريم بنزيما، بعد تأخر الفريق الملكي في الشوط الأول بهدف دون رد.

حجز ريال مدريد مقعد في الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هديفن، مجموع لقائي الذهاب والإياب.

أهداف كريم بنزيما

سجل ريال مدريد الهدف الأول له في شباك باريس سان جيرمان، والتعادل في اللقاء، في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، من خلال خطأ فادح من الحارس جيانلويجي دوناروما في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء استغله فينيسوس جونيور ونجح في الوصول للكرة ثم مررها لزميله كريم بنزيمة المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء بنزيما بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 76 عن طريق بنزيما، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق لوكا مودريتش بإتجاه كريم بنزيمة المتمركز بشكل رائع في المساحات الخالية بالدفاعات الفرنسية منفردا تماما بالمرمى والذي سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

أكد كريم بنزيما بالهدف الثالث لريال مدريد والفوز لفريقه في الدقيقة الـ 78، من خلال خطأ فادح من المدافع ماركينيوس في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء ليضعها بالخطأ أمام أقدام كريم الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

الشوط الأول بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

حاول ريال مدريد من التقدم في نتيجة المباراة على باريس سان جيرمان، ولكن دفاعات الفريق الباريسي كانت بالمرصاد.

سجل باريس سان جيرمان أول أهداف في المباراة عن طريق كيليان مبابي، ولكن تقنية الفار تحرم رفاقه من الإحتفال بداعي التسلل على نونو مينديز.