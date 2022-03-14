مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس مصر

يخوض فريق مصر المقاصة ضد بني عبيد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات‏ اون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض لاتسيو ضد فينيزيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري التركي

يخوض إسطنبول باشاك ضد شهير أنطاليا سبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا

يخوض جالاتا سراي ضد بشكتاش والتني من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

انتهت مباراة الصفاقسي التونسي أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي 1/1، على الملعب الاولمبي بتونس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وبدأ لاعبي بيراميدز بشكل أفضل وسيطروا على مجريات اللقاء وهددوا مرمى الصفاقسي في أكثر من كرة، حتى سجل وليد الكارتي هدف للفريق السماوي في الدقيقة 44 من تصويبة مميز سكنت شباك الحارس على يساره.

ليحاول الصفاقسي أن يسجل التعادل ونجح بالفعل في إحراز هدف بالدقيقة 54 عن طريق فراس شواط من رأسية على يسار شريف إكرامي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة يتأهل بيراميدزرسمياً من دور المجموعات قبل لعب أخر جولتين، وأرتفع رصيده للنقطه رقم 10 متصدراً بهم المجموعة، بينما ارتفع رصيد الصفاقسي للنقطة الرابعة بالمركز الثالث ويضعف أماله بشكل كبير نحو التأهل.

وحقق بيراميدز الفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف دون رد، في ثالث جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.