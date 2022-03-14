طقس اليوم.. الأرصاد تكشف آخر تطورات الموجة الباردة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وتوقع الخبراء أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على جميع الأنحاء.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تشهد حركة الرياح نشاطا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 16 9

الإسكندرية 15 9

وادى النطرون 16 9

طنطا 16 8

شبين الكوم 16 8

دمنهور 15 9

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 15 9

سيوة 18 7

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 16 9

المنصورة 16 9

الإسماعيلية 16 8

السويس 17 9

العريش 15 8

رفح 15 7

رأس سدر 19 11

نخل 16 8

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 13 3

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 7

بنى سويف 17 8

المنيا 18 6

أسيوط 17 5

سوهاج 20 10

قنا 22 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبوسمبل 23 10

الوادى الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبورماد 23 14

حلايب 25 14

رأس حدربة 23 15