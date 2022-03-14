/685416/راقبتها-وأخدت-منها-الدور-فردوس-عبد-الحميد-بتصريحات-لأول-مرة-في-برنامج-واحد-من-الناس

ظهرت الفنانة فردوس عبد الحميد بعد غياب من خلال برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، وتحدثت فيه عن أسرار من كواليس أعمالها، وشعورها تجاه أهم وأشهر أدوارها، وكيفية تجهيزها لكل شخصية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "راقبتها وأخدت منها الدور".. فردوس عبد الحميد بتصريحات لأول مرة في برنامج واحد من الناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.