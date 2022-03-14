الأوقاف: أحمد عمر هاشم متحدثا فى ليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم التواصل بين كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، ليكون فضيلته المتحدث فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة بمسجد السيدة زينب.





ويأتى ذذلك فى إطار احتفالات وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة وأوضحت الوزارة، أن الاحتفال سيكون يوم الأربعاء 16/ 3/ 2022م عقب صلاة المغرب مباشرة. فى سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أناب محافظ القاهرة خالد عبد العال، لحضور الاحتفال الرسمى الذى تقيمه الوزارة بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

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