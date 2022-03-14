وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

جدة - نرمين السيد - هنَّأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.





وأكد وزير الأوقاف -فى بيان - أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعانى الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية فى النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعى الإسلامى الصحيح من خلال استخلاص الدروس والعبر من جهة وبيان ما ينبغى القيام به فى ظل هذه المناسبات العظيمة من جهة أخرى. وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء إلى الله (عز وجل) أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام يمن وخير وبركة على مصر العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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