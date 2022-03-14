الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة بـ درجات الحرارة (صورة)

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد إلى استمرار موجة البرد التى تضرب البلاد حاليا إلى يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أن هناك تحسنا ملحوظا فى حالة الطقس بدءا من السبت المقبل.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الطقس، بعد موجه الطقس الباردة التى تضرب البلاد حاليا.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الأجواء ستبدأ فى التحسين بداية من السبت المقبل.

وتشهد البلاد أجواء شتوية باردة على معظم الأنحاء بسبب هبوب رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على فترات متقطعة.