محمود علاء: هناك مندسين وسط جماهير الزمالك بيشتموني

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تحدث محمود علاء حول ما حدث خلال مباراة الزمالك والوداد الأخيرة، من مشادات مع الجماهير الحضارة خلال اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمود علاء: "اعتذر لجماهير الزمالك وفي ناس كتير مندسة وسط الجماهير بتشتمني كل مباراة، وهذا ما ظهر خلال الفترة الأخيرة، ومتقبل أي عقوبات من المستشار مرتضى منصور نحو تغريمي".

وكان تقدم محمود علاء بإعتذار أمس لجماهير الزمالك بحسابه على "انستجرام"، بعدما حدثت مشاده بينه وبين الجماهير الحاضرة في مباراة الزمالك والوداد.

وخسر الزمالك أمام الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة، ضمن مباراة الجولة الرابعه من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، لتغضب جماهير القلعة البيضاء الحاضرة وتهاجم اللاعبين بشدة عقب نهاية المباراة.

مرتضى منصور ينفي توقيع عقوبات إضافية على محمود علاء

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، توقيع أي عقوبات إضافية على محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت خرجت أنباء تفيد بتوقيع عقوبات إضافية على محمود علاء بإيقافة لنهاية الموسم، وهو ما نفاه مسئولوا نادي الزمالك.

بيان الزمالك

وأصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الأمس عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".

مرتضي منصور للأندية السعودية: مفيش غير لاعبي الزمالك فى مصر؟

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول، لم ينصب تركيزه مع الأبيض في الفترة الأخيرة.

وقال مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفي:" أن محمد أبو جبل مرتضى خلي الأندية السعودية تبعد عن الزمالك".

وتابع:": "أنا من أعادت محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق من سموحة، واللاعب طلب الحصول على 32 مليون جنيه من أجل التجديد".

ووأصل:" محدش يقولي الرياضة ملهاش علاقة بالسياسة، كلهم على نفس الخط".

وأردف:" أشمعنا لاعبي الزمالك هما إاللي مطلبين في الأحتراف، النادي الأهلي عنده محمد وهو خارب الدنيا.

وأختتم:" هناك في الأهلي ابن شوبير عملاق ليه أبوه ميخلهوش يحترف".