/685414/بعد-تلقيه-مكالمة-منه-طارق-الشناوي-يفجر-مفاجأة-عن-سمير-صبري

اعلن الناقد الفني طارق الشناوي عن تطورات جديدة حول الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبري، حيث تلقى منه مكالمة هاتفية.

دوت الخليج تكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير صبري

مكالمة طارق الشناوي و سمير صبري

أشار الناقد الفني طارق الشناوي أنه تلقي مكالمة هاتفية من الفنان سمير صبري من داخل المستشفى، وكتب في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قبل دقائق تلقيت أجمل وأغلى مكالمة تليفونية”.

وأضاف: “كان المتحدث هو الفنان الكبير والصديق الغالي سمير صبري الذي يعالج الآن في المستشفى العسكري بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صوت سمير كما هو بكل عنفوانه والقه وخفة ظله”.

جائزة سمير صبري

واستكمل طارق الشناوي: “تعود سمير في كل رمضان أن يجمع أصدقائه حول مائدة سحور داعبته قائلاً إن شاء الله نلتقي قبلها في شعبان .. سمير حالته الجسدية والنفسية والوجدانية في الذروة”.

وتابع: “وسوف يجري إن شاء الله جراحة القسطرة قريبا ويعود بعدها لمنزله ونردد معه سكر سكر حلوة الدنيا سكر.. الثلاثاء القادم سيقدم الحلقة الجديدة من برنامجه ذكرياتي حوار مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد”.

سمير صبري في المستشفى

وأضاف الناقد الفني: “ومخرجنا الكبير محمد عبد العزيز …سمير صبري ايقونة مصرية عصية على التكرار او الاستنساخ ربنا يخليه لنا ويمتعنا اكثر واكثر واكثر".

جدير بالذكر أن المخرج مجدي أحمد علي قام بزيارة الفنان الكبير سمير صبري في المستشفى ليسلمه جائزة أفضل ممثل بمهرجان الأقصر السينمائي، ونشر مجموعة صور جمعتهما عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

اقرأ أيضًا

الشرنوبي يتجاهل أزمة انفصاله كاشفا عن شخصيته في «فاتن أمل حربي»

وعلق المخرج مجدي أحمد علي، على الصور التي جمعته بالفنان سمير صبري، قائلًا: “سعدت اليوم بزياره الفنان الكبير والانسان العظيم سمير صبري.. شكرا لكل الاطباء العظام والعاملين بمستشفى المعادي الذين يرعون بكل اخلاص شخصا نادر التكرار".

يذكر أن النجم الكبير سمير صبرى حصد مؤخرًا جائزة أفضل ممثل ضمن مسابقة الفيلم الروائي الطويل بجوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك عن دوره بأحداث فيلم "2 طلعت حرب" الذي يتولى إخراجه مجدى أحمد علي.