ملامح الشر تسيطر على طارق لطفي.. ملاحظات على برومو مسلسل جزيرة غمام

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طرحت شاشة قناة الحياة الفضائية، البرومو الدعائي لمسلسل "جزيرة غمام" المقرر أن يدخل ضمن منافسة مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج تنشر برومو مسلسل جزيرة غمام

مسلسلات شهر رمضان 2022

جاء البرومو بعد حذفه قبل أيام، وحقق نسب مشاهدات عالية فور طرحه اليوم عبر الصفحة الرسمية لقناة الحياة الفضائية ومنصة واتش ات watch it الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في البرومو الدعائي لمسلسل جزيرة غمام ملامح الشر على الشخصية التي يقدمها الفنان طارق لطفي حيث يقول: "الصبر زادي وزوادي".

برومو مسلسل جزيرة غمام

ويأتي صوت الفنان رياض الخولي وهو يحذر من زوبعة قوية ستأتي على الجزيرة، أما الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد أمين فظهرا في ثوب شخصيات منكسرة، وطغت الملامح الحزينة على الفنانة وفاء عامر، وجاء التعليق على البرومو: “ملحمة درامية في الانتظار برمضان 2022”.

وأضاف: “أنتم علي موعد مع مسلسل جزيرة غمام على شاشة قناة الحياة بطولة النجوم طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، أحمد أمين، رمضان يقربنا".

مسلسلات رمضان 2022

وتدور أحداث مسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، حول جريمة قتل في عشرينيات القرن الماضي من داخل صعيد مصر، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي تشويقي حيث يتم اكتشاف أن القتيل لم يمت بالرغم من هروب القاتل.

ويضم مسلسل جزيرة غمام في بطولته كوكبة من النجوم مثل طارق لطفي، ورياض الخولي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وهبه عبد الغني، وأحمد أمين وهاجر الشرنوبي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال والإخراج لـ حسين المنباوي.

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يشار أن مسلسل جزيرة غمام يشهد عودة التعاون بين الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان طارق لطفي عقب النجاح الكبير الذي حققاه الثنائي ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، بمسلسل “القاهرة كابول”، الذي تولى تأليفه عبدالرحيم كمال والإخراج كان لـ حسام علي.

وشاركهما في بطولة مسلسل القاهرة كابول العام الماضي عدد من النجوم مثل أحمد رزق، وخالد الصاوي وسارة نخلة وحنان مطاوع ونور محمود وآخرين.