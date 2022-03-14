/685410/بكاء-محمود-الليثي-الأبرز-التفاصيل-الكاملة-لحفل-خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة

احتفل نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة في الساعات الأخيرة من يوم الأحد 13 مارس، بخطوبة ابنته هدير في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور باقة من نجوم الغناء الشعبي في مصر، من بينهم أحمد عدوية وأمينة.

دوت الخليج يرصد حضور حفل خطوبة هدير ابنة عبد الباسط حمودة

خطوبة ابنة عبد الباسط حمودة تجمع نجوم الغناء الشعبي

شهد حفل خطبة ابنة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، عدد من عمالقة الغناء الشعبي في مصر، على رأسهم أحمد عدوية أصل الغناء الشعبي ونجله محمد عدوية، كما حضر كل من طارق الشيخ، أمينة، محمد محيي ومحمود الليثي، وشهد الحفل عدد من فقرات الغناء الشعبي المتنوعة، التي شارك فيها معظم هؤلاء المطربين الذين ذكرنا اسماءهم، أضافت أمينة البهجة باسلوبها وضحكتها وقت الغناء، بينما دخل محمود الليثي في نوبة بكاء.

محممود الليثي يدخل في نوبة بكاء أثناء غنائه في خطوبة نجلة عبد الباسط حمودة

شارك المطرب الشعبي المعروف محمود الليثي في حفل خطوبة نجلة عبد الباسط حمودة، بتقديم فقرة غنائية ما بين أغانيه الخاصة، وأغاني لعبد الباسط حمودة ولآخرين، وتأثر الليثي حد البكاء، أثناء بعد الكلمات مجاملته للفنان عبد الباسط حمودة، حيث قال: "أنا بغني في فرح بنتي"، وبعدها وجه كلامه لعبد الباسط وقال: "اللي مغناش لـ عبد الباسط ميعرفش حاجة".

واستكمل الليثي كلامه عن عبد الباسط حمودة مُقرًّا بجميله عليه، وما تعلمه منه، وقال: "أنا بغنى وأنا مغمض عينى عشان معيطش.. أنا اتربيت على أيدك".

عبد الباسط حمودة يطرح دويتو عايز فلوس مع حمزة الصغير

من ناحية اخرى، طرح المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة مؤخرًا دويتو غنائي باسم عايز فلوس، وشاركه فيه المطرب حمزة الصغير، وهذا الدويتو من كلمات إسلام المصرى، ألحان حمزة الصغير وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في إستوديو مصرمن إخراج أشرف رمضان.

كما أعلن حمودة عند دويتو آخر يُعد له حاليًا مع المطرب مسلم باسم يا اصفر، وذلك من خلال مداخلته مع برنامج زق عجلك، الذي نستمع إليه عبر إذاعة شعبي إف إم على الراديو.