كيف يتعامل الهلال الأحمر مع المصريين على الحدود الأوكرانية؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة سى بى سى الفضائية: "استطعنا الوصول إلى المصريين عن طريق وسائل التواصل وتعاملنا مع 2000 بلاغ، والمرحلة الثانية كان إرسال الفريق الإغاثى الأول إلى رومانيا بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وكانت المهمة واضحة هو الوصول إلى الحدود المصرية الأوكرانية لمساعدة المصريين والعرب".
ولفت إلى أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وكجزء من منظومة الدولة المتكاملة، تمكنا من التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لنتمكن من وصول فريق إغاثة دولى للدول المجاورة لأوكرانيا، حيث توافر فريقين أحدهما فى رومانيا، والآخر فى بولندا.
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