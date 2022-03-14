بمشاركة 3 وزراء .. تخريج الدفعة الأولى من مبادرة كن سفيرا (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك فى الحفل الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وأحمد راشد محافظ الجيزة. وأطلقت وزارة التخطيط مبادرة "كن سفيرا"، من خلال المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات المعنية، لتخريج شباب قادرين على نشر أهداف التنمية المستدامة فى المجتمع، وتطبيقها على أرض الواقع. كما تهدف المبادرة أن يكون الخريج سفيرًا للتنمية المستدامة، وأن يكون مؤهلًا لنشر ما تعلمه فى محيطه المجتمعى، حيث يدرس آليات إجراء مشروعات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على أرض الواقع كمشروعات حياة كريمة.

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