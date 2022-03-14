/685412/الشرنوبي-يتجاهل-أزمة-انفصاله-كاشفا-عن-شخصيته-في-فاتن-أمل-حربي

أثير الجدل في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية حول الفنان محمد الشرنوبي، بعد أن انتشرت أنباء تفيد بانفصاله عن زوجته راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، دون رد من الثنائي على تلك الأنباء.

دوت الخليج يرصد تجاهل محمد الشرنوبي لازمة انفصاله عن زوجته

وكان أول رد من الفنان محمد الشرنوبي على أنباء انفصاله أن راندا رياض بعد سنة ونصف زواج، هي قيام الاول بنشر البوستر الفردي لمسلسله المقرر عرضه في شهر رمضان 2022، والذي يحمل اسم «فاتن أمل حربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ليكشف من خلاله عن شخصيته في العمل.

وظهر الشرنوبي خلال البوستر الدعائي لمسلسل «فاتن أمل حربي»، بملابس الأزهر المكونة من العمة والجلباب، وعن اسمه في العمل فيطلق عليه «الشيخ يحيى».

تفاصيل إنفصال الشرنوبي عن راندا رياض

الجدير بالذكر أنه، جاءت أنباء انفصال محمد الشرنوبي عن راندا رياض بعدما قامت الأخيرة بحذف جميع صورهم معا من موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ولكن لازال محمد الشرنوبي يحتفظ بتلك الصور حتى الآن، الأمر الذي أثار تساؤلات وحيرة الجمهور.

ورجح البعض بأن سبب الانفصال هي غيرة راندا رياض على محمد الشرنوبي الدائمة، خاصة بعد مشاركته في عمل سينمائي يجمعه بالفنانة هدي المفتي، والذي يجمعهما علاقة صداقة قوية، وأكد توقعات الجمهور، عدم حضور راندا رياض إلى العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة».

مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل «فاتن أمل حربي»، من تأليف إبراهيم عيسى الذي يعد أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة الفنانة نيللى كريم وعدد آخر من نجوم الفن، منهم: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة، ومن المقرر عرضه على شاشة cbc.

أما عن فيلم «فرق خبرة» فيشارك في بطولته محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية.