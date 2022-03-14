طارق حامد: كل ما يقال عني «كذب وافتراء»

تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن أزمة طارق حانمد الأخيرة مع نادي الزمالك حول التجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هاني حتحوت في تصريحات تليفزيونية غلى قناة صدى البلد ببرنامج "الماتش"، أنه تواصل مع طارق حامد في اتصال ونفى كل ما قيل عنه خال الأيام السابقة من مرتضى منصور.

وأشار إلى أن طارق حامد قال له كل هذا كدب وإفتراء، وهو فعلا مصاب وأنه اقترح أن يتم التواصل مع الدكتور محمد أبو العلا ويعرفوا منه الإصابة التي يعاني بها، لأنه لم يهرب من مباراة الزمالك أمام الوداد كما قال رئيس نادي الزمالك.

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أعتذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لجماهير القلعة البيضاء ويقبل رأس كل واحد منهم بسبب المستوى المتدني للفريق، وتطاول بعض اللاعبين على جماهير النادي.

وقال:” أعتذر للجماهير وحقكم علينا، ومفيش حد هيفلت من العقاب، نحن تسلمنا 3 فرق وليس فريق واحد، ولن أتراجع عن أي قرار اتخذته".

وتابع :" لن أجدد لطارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أوناجم أو محمد أبوجبل، كل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لهم كل التقدير ولن أجدد لهم".

وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل المباراة الأخيرة أمام الوداد، ولكنه قرر الإعلان عنه بعد المباراة الأخيرة".

وواصل:” أنه تعاقد مع طارق حامد من سموحة وقام برفع عقده الأخير إلى 16 مليون جنيه.

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وأردف:” فوجئت بأن طارق حامد رفض السفر مع الفريق لخوض لقاء الوداد، كما أنه رفض خوض مباراة العودة وقال للجهاز الفني " مش هالعب الماتش ده مش هأخش في عركة".

وأستكمل:”: سألت الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي نبيه المدرب العام وتأكد من سلامة طارق حامد، وشدد على أن الزمالك خسر بسبب طارق حامد وغيابه عن المباراتين.

وقال:” أن طارق حامد اجتمع بأمير مرتضى المشرف على الكرة من أجل مناقشة ملف التجديد، وشدد على أنه عرض عليه 25 مليون جنيه في الموسم”.