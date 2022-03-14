نشرة أخبار الفن: نجوى فؤاد تشعل النار على الوسط الفني.. انفصال محمد الشرنوبي عن راندا رياض.. وهذا موعد زفاف محمد رشاد

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 13 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

نجوى فؤاد تفتح النيران على الوسط الفني

ظهرت الفنانة نجوى فؤاد اليوم 13 مارس، في برنامج كلام الناس على شاشة mbc مصر، تشتكي من الإهمال الفني لها، ومعاناتها من اليأس الشديد بسبب عدم تقديم أي أدوار لها، رغم استعدادها الدائم للعمل، فقالت: «الوسط بتاعنا مبقاش فيه السؤال والرحمة والتعاطف اليومين دول زي زمان، كنا كلنا قلبنا على بعض ومتحدين مع بعض، دلوقتي مش لاقية حد بيسأل مع إن فيه وسيلة سهلة ممكن يسأل بيه زي الموبايل».

وتابعت: «أنا قاعدة من الشغل بقالي 7 سنين، فين أدواري، أنا عايزة أعيش، اشتغلت 50 سنة وضيعت فلوسي كلها في الانتاج، لأن دي شغلتي، لكن هما معلقين على شوية ناس بيكرروهم في كل عمل، رمضان عدى والناس بتقولي فينك، أموت نفسي أنا مبقاش عندي أمل كدة».

انفصال محمد الشرنوبي عن راندا رياض

أثار نبأ انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض جدل مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية في الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد أن التزم الثنائى الصمت حتى الآن، وذلك بسبب قيام راندا رياض بإلغاء متابعتها لمحمد الشرنوبي وحذف الصور التي تجمعهما سويا من موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ولكن لم يقم الشرنوبي بذلك ما دفع الجمهور الحيرة.

موعد زفاف الفنان محمد رشاد على غادة فتحي

كشف الفنان محمد رشاد عن استعداده للزواج من خطيبته غادة فتحي خلال الفترة المقبلة وقال في لقاء له هو وخطيبته ببرنامج ET بالعربي: “الفرح آخر 2022 أو على رأس السنة”.

تأجيل حفل مروان بابلو لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة المنظمة لحفل مغني الراب مروان بابلو في محافظة الأسكندرية عن تأجل الحفل لأجل غير مسمى؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في الأسكندرية، وكان ذلك من خلال إعلان رسمي صدر من شركة The planners، وكتب بابلو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «أعلنت الشركة المنظمة لحفل مغني الراب مروان بابلو في محافظة الأسكندرية عن تأجل الحفل لأجل غير مسمى؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في الأسكندرية، وكان ذلك من خلال إعلان رسمي صدر من شركة The planners».