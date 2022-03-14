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تهنئة واجبة .. موقع دوت الخليج يهنئ الأستاذ عبد الوهاب شتيه لزواج نجله

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/685407/تهنئة-واجبة--موقع-تحيا-مصر-يهنئ-الأستاذ-عبد-الوهاب-شتيه-لزواج-نجله

11:51 م - الأحد 13 مارس 2022

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العروسين

في ليلة سعيدة مبهجة بمدينة الاسكندرية عقد محمد عبد الوهاب شتيه نجل الزميل عبد الوهاب شتيه مراسل محافظة البحر الأحمر قرانه يوم الجمعة على السيدة أية على بحضور الاهل والاحباب

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وتتقدم إدارة التحرير بموقع دوت الخليج برئاسة الأستاذ عمرو الاديب بخالص التهانى والتبريكات  للعروسين متنمين لهما حياة سعيدة

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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