تهنئة واجبة .. موقع دوت الخليج يهنئ الأستاذ عبد الوهاب شتيه لزواج نجله

685407 /685407/تهنئة-واجبة--موقع-تحيا-مصر-يهنئ-الأستاذ-عبد-الوهاب-شتيه-لزواج-نجله 11:51 م - الأحد 13 مارس 2022 العروسين في ليلة سعيدة مبهجة بمدينة الاسكندرية عقد محمد عبد الوهاب شتيه نجل الزميل عبد الوهاب شتيه مراسل محافظة البحر الأحمر قرانه يوم الجمعة على السيدة أية على بحضور الاهل والاحباب وتتقدم إدارة التحرير بموقع دوت الخليج برئاسة الأستاذ عمرو الاديب بخالص التهانى والتبريكات للعروسين متنمين لهما حياة سعيدة تابع موقع دوت الخليج علي

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