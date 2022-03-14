حرب السوشيال ميديا تشتعل على محمود علاء.. اللاعب يوجه الشكر لجماهير الأهلي.. «دوت الخليج يكشف الحقيقة»

/685406/حرب-السوشيال-ميديا-تشتعل-على-محمود-علاء-اللاعب-يوجه-الشكر-لجماهير-الأهلي-تحيا-مصر-يكشف-الحقيقة

شهدت الساعات الماضية على مواقع السوشيال ميديا على العديد من المناقشات بين جماهير النادي الأهلي والزمالك، بعد تداول البعض من الصفحات تغريده من الصفحة الرسمية على "تويتر" لمدافع القلعة البيضاء محمود علاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت تغريدة محمود علاء منذ ساعات ماضية قليلة، والتي لم تتواجد بالفعل على الصفحة الخاصة به، يتوجيه الشكر لجماهير النادي الأهلي مقابل الهجوم على جمهور الأخر.

وجاءت تغريدة محمود علاء التي تناولتها مواقع السوشيال ميديا كالتالي: "كل الشكر لجماهير الأهلي على الدعم المتواصل ليا، وبقول ل جماهير الزمالك أن المنافس عارف قيمتي أكتر منكم".

وعلم دوت الخليج من خلال خبراء في الـ "فوتوشوب" على غياب المصدقية ودخول الفبركة في التغريدة، وعدم مصدقيتها بسبب تواجد بعض الهفوات التي ظهرت على التغريده، والتي لا يعرفها إلا القليل وأصحاب الخبرات في مجال التذوير أو الفبركة.

ردت جماهير الأهلي معلق على هذه التغريده بقبول بعض ومساندة محمود علاء، كما ظهر بعض من جماهير الزمالك والرد عليها بالإستهجاء والغيرة على لاعبي الفريق.

وتصدر في الساعة الماضية على تصدر تطبيق تويتر هاشتاج "محمود علاء اعتذارك مقبول"، والذي اطلقه جماهير الأهلي، رداً وهجوماً على جماهير الزمالك والتي سبق وتصدرت التطبيق أمس بعد اعتذار علاء، والتي جاء بيه مناصري القلعة البيضاء "اعتذارك مرفوض يا محمود ياعلاء".

أصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الأمس عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مباراة الزمالك أمام الوداد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا.

وخرج مرتضى منصور بتصريحات على صفحته الرسمية أعلن من خلالها بعد التجديد لكلاً من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد وأبو جبل وعمر السعيد، بعد إقتراب توديع دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.