/685405/بعد-هجوم-أحمد-فلوكس-على-أمينة-خليل-تعرف-على-تفاصيل-حكاية-آخر-الليل

نشر اليوم الفنان أحمد فلوكس مشهدًا من حكاية آخر الليل من مسلسل نمرة 2، وقام بإنتقاده بشكل عنيف، وإتهام بطلة القصة أمينة خليل بعدم الحياء وكذلك جميع القائمين على الحلقة، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على عرض المسلسل.

دوت الخليج يسترجع لكم حكاية آخر الليل من مسلسل نمرة 2

حكاية آخر الليل من مسلسل نمرة 2

كانت حكاية آخر الليل هي الحلقة 7 من مسلسل نمرة 2، حيث أن المسلسل عبارة عن عدد من الحلقات المنفصلة، لكل منها قصة مختلفة بأبطال مختلفين عن سابقيها، ولكن جميعهم يناقشون قصص حب متنوعة في بلدان عربية متباينه، وكيفية تخطي أصحابها للعقبات التي يلاقونها.

أبطال وقصة الحلقة 7 من مسلسل نمرة اتنين

تلعب أمينة خلال دور البطولة في الحلقة 7 من مسلسل نمرة 2، التي تهرب من حفل زفافها، لما اكتشفته من خيانة عريسها لها، وبعدها تسكر بالمشروبات الكحلية وتبدأ بالإتصال بغرف الفندق التي تقيم فيه، حتى تصل لغرفة إياد نصار وهو شخص مثقف ويبدأ بمجادلتها طويلًا، وتتصاعد الأحداث حتى نهاية الحلقة.

إنتقاد أحمد فلوكس لمشهد أمينة خليل في مسلسل نمرة 2

نشر أحمد فلوكس مشهر لأمينة خليل من قصة آخر الليل من مسلسل نمرة 2، وأنتقده ضمن حملته التي شنها منذ فترة لتطهير الفن من وجهة نظره، وقال: "ان لم تستحي فافعل و قل ماشئت.. وان اختفي الحياء زاد البلاء بلاء.. شتتنا معاني الكلام فا تاهت معاني كلام الاديان فبارت الاخلاق وانتهت المبادء و سادت المحرمات و اصبحت المحارم المحرمه هي الفعل و القول و الظاهر فا انتهي الشرف و سولب العرض و ان استمر الحال لن يكون هناك ارض.. احذروا احذروا احذروا ".

واستكمل: "احب اعرف اين الرقابه و اين المسولين عن المحتوي و اين المجلس الوطني للاعلام.. و لا هما كمان بيعلقوا زي ماتقال في المشهد اللي سمحوا بيه.. لا حول ولا قوه الا بالله.. اتمني ان يتم اتخاذ قرارات حاسمه اتجاه المنتج و المولف و المخرج من قبل النقيب مسعد فوده نقيب السينمائين اولا و يكون قرارات رادعه و ايضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور اشرف ذكي و يتم محاسبه المسول عن الموافقه علي هذا المشهد من قبل الرقابه و يعاقب عقاب شديد ليكون عبره لمن تسول نفسه ان يوافق علي مثل هذه المهزله الاخلاقيه و الدينيه و المجتمعيه ان يتحدوا جميعا مع مجلس الشعب و السلطه التنفيذيا لوضع حد لكل ما يحدث لان ان اردت بناء امه فعليك اولا بالاخلاق و بهذا الشكل نحن نبني كباريه مش امه قويه.. اللهم ما بلغت اللهم فاشهد".

أضاف فلوكس: "(علشان محدش يقول متاسلم و الكلام العبيط بتاع كتايب التشويه.. انا بتكلم علي الاديان كلها والكتب السماويه كلها بترفض و تنهي عن ده علشان عارف انكم جهله و خرفان) شي اخر.. انا لا اهاجم اطلاقا زمايلي الممثلين نهاي لان دي مش مسوليتهم ثانيا انا من عشاق امينه خليل".

رد الجمهور من المتفقين مع أحمد فلوكس

كتب بعض من الجمهور رأيه المتفق مع رأي أحمد فلوكس، فمنهم من قال: "مع احترامي لحضرتك ولكل المصريين اخوتنا والدراما المصريه التي تسلينا في كل زمان ومكان لكن هذا المشهد ليس بجديد على الدراما المصريه ذهبت ايام مسلسلات الشهد والدموع وليالي الحلميه والوتد وهوانم گاردن ستي مسلسلات راقيه جدا وكثير من المسلسلات الراقيه التي تربت عليها اجيالا كثيره في القصه والمنطق وطريقة الكلام وحتى الحركات ارجو تقبل رأيي برحابة صدر للارتقاءبواقع الدراما"، وآخر أضاف: "فعلا دي حقيقة الله ينور ع حضرتك"، وأشاد بأيه آخر وقال: "انت محترم والله".

تعليقات الجمهور تهاجم أحمد فلوكس

جاءت بعض التعليقات على بوست أحمد فلوكس تذكره ببعض الأعمال التي قدمها بنفسه، فمنهم من قال: "هو انت نسيت مسلسلك مع غادة عبد الرازق"، وآخر علق: "وانت اما مثلت مع صافيناز كان حلو اوى يعني و حاجة هادفة".

الجمهور يتعجب من انتقادات أحمد فلوكس

تعجب البعض من نشر أحمد فلوكس لهذا المشهد في هذا الوقت، ومنهم من قال له: "اوك محتوى مش تمام ننشره ليه ونشيعه واللى مشافوش يشوفوا دى دعاية من غير ماتقصد"، وآخر قال: "السؤال بقا ايه اللى فكرك بيه دلوقتى ماتكلمتش فى وقتها ليه ماهو بقاله كتير اوى".