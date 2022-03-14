قضايا شائكة فى حياة فريد الديب (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تصدر اسم المحامى فريد الديب، مواقع التواصل الاجتماعى بعد مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".





ويتناول الفيديوجراف التالى قضايا شائكة فى حياة فريد الديب:- وكان فريد الديب، أعلن خلال المرافعة، أنه قد تكون الأخيرة له بسبب كبر سنه وإصابته بالسرطان.

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