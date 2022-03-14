رئيس هيئة الرعاية الصحية يتسلم جائزة اتحاد المستشفيات العربية (صور)

جدة - نرمين السيد - تسلم الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديدة، جائزة اتحاد المستشفيات العربية "القياديين المتميزين فى نهضة القطاع الصحى العربى".





يأتى ذلك تقديرًا لجهوده فى إحداث طفرة وتطور واضح مجال التغطية الصحية الشاملة، وما حققه من إنجاز فى تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل.

ويعقد الملتقى الـ 23 لاتحاد المستشفيات العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، ونقابات الأطباء والتمريض فى الدول العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية.

وكان اتحاد المستشفيات العربية قد أطلق جائزة التميز والقيادة فى عالم الصحة عام 2004 بھدف تسليط الضوء على المبادرات والمشروعات والشخصيات الرائدة فى عالم الصحة على مستوى الدول العربية، بما یسھم فى نهضة الرعاية الصحية فى الوطن العربى.

ومن المقرر، أن يناقش الملتقى هذا العام عدد من القضايا الهامة للنهوض بالرعاية الصحية فى الدول العربية تحت عنوان: «الاستراتيجيات الجديدة فى الإدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد 19»، وأبرزها: الأزمات والكوارث بين الاستعداد والجاهزية والتطبيق، الرؤى الجديدة فى تصميم المنشآت الصحية فى الدول العربية، والاستراتيجية العربية للصحة الرقمية، كما يتضمن معرضاً متخصصاً يفسح المجال أمام مقدمى الخدمة بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور فى قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض تجربة مصر فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.