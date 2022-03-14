الأرصاد تكشف أسباب الموجة الباردة وموعد الذروة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أسباب الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة والتى تشهده البلاد حاليا، فى مختلف الأنحاء.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة قناة ON الفضائية، مساء أمس الأحد.

وقال شاهين، إنه فى مثل هذه الأجواء من كل عام خلال الفترات الانتقالية بين الفصول نشهد تقلبات بين كتل هوائية فى الفصل الذى قارب على الانتهاء، والفصل القادم وهو ما يحدث الآن بين ما شهدناه سابقاً من رياح الخماسين، وارتفاع درجات الحرارة.

ولفت شاهين إلى أن البلاد تتعرض حاليا، إلى كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا متزامنة مع منخفض جوى موجود فى طبقات الجو العليا أدى لانخفاض درجات الحرارة الملموس الذى يشعر به الجميع الآن.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المنخفضة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجارى فى يومى الأربعاء والخميس، وستكون الصغرى فى المتوسط ما بين 8 إلى 9 درجات، لافتا إلى أنه مع نشاط سرعة الرياح سيكون الشعور بها فى معدل 7 درجات مؤية.

وشدد شاهين على أن ذروة الموجة الباردة ستكون خلال 48 ساعة المقبلة، حيث ستكون العظمى 16 درجة، والصغرى ما بين 9 و8 درجات مئوية.