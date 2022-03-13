/685404/محافظ-الأقصر-يشهد-تجربة-صقر-94-لمجابهة-الأزمات-والكوارث

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أ.ح. عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ، فاعليات التدريب العملى المشترك "صقر 94" لمجابهة الأزمات والكوارث، والتى أنطلقت اليوم بالمحافظة ، وتستهدف التجربة تدريب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التنسيق لمجابهة الأزمات والكوارث مع إنشاء معسكر إيواء عاجل بإمكانيات المحافظة .

وجاء ذلك بحضور لواء أ.ح. محمد حجازى مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ،واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر ، والعميد أ.ح. أيهاب بكرى المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، وهدى المغربى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المدن ووكلاء الوزرارت المعنية ومديرى المديريات ورجال الدين الأسلامى والمسيحى ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لمواجهة أي احتمالات لحدوث أزمات أو كوارث في المحافظة.

بدأت فاعليات اليوم بعرض فيلماً تسجيلية عن أعمال التطوير التى شهدتها محافظة الأقصر وأخرعن قوات الدفاع الشعبى ، ثم تكريم أسر شهداء القوات المسلحة من أبناء المحافظة ، تلاها عرض الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للأمكانيات المتاحة. وتوجه المشاركون لمقر الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة التى يرأسها اللواء بكر البيومى مدير سلاح الأشارة واللواء عمرو فاروق مساعد مدير الأشارة رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية، حيث تم شرح موسع لامكانيات الشبكة الوطنية قام به الرائد أحمد صلاح رئيس لجنه الدعم الفني بالمحافظه ومعاونية نقيب محمد أبراهيم ونقيب أحمد عادل ، وذلك بعمل محاكاه لموقف حقيقي وهو تصادم مركب في البر الغربي وحدوث اصابات وتم التعامل مع البلاغ بشكل فورى لغرفة عمليات النجدة والاسعاف والاتصال بمركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية لخدمات الطواري والسلامة العامة عن طريق المنظومات المرئية اللاسلكية بأستخدام أحدث الاتصالات التكنولوجية والتواصل مع جميع غرف عمليات الجهات لأتخاذ اللازم ، لمجابهة الازمات والكوارث .

محافظ الأقصر يشهد مناورة صقر 94

كما تم استعرض جميع المنظومات المتواجدة بغرف عمليات الجهات المعنية (النجدة والاسعاف والرعاية الصحية والكهرباء والمياه والبترول) بأحدث الاتصالات التكنولوجية الحديثة. ثم توجه المشاركون لأرض الأصطفاف بمركز ومدينة الطود جنوب المحافظة ، حيث شارك في الأصطفاف 50% من المركبات والمعدات الهندسية بالمحافظة. وتوجه المشاركون لمعسكر الأيواء العاجل بنادى الأقصر الرياضى والذى يحوى مخيم للأيواء ولعزل المصابين بفيروس كورونا ومستشفى ميدانى وصيدلية وخيمتان لإقامة الشعائر الدينية الإسلامية والمسيحية ومدرسة ومركز تأهيل نفسى وأخر ترفيهى رياضى ،كما شاركت مديرية التموين بأقامة خيمة تموينية للسلع الأساسية ومخبز ميدانى .

شارك في تنفيذ البيان مديرية أمن الأقصر بجميع أفرعها ، ومديرية الصحة، الإسعاف، وهيئة الرعاية الصحية ،والشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الطب البيطري، الطرق والكباري، الكهرباء، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، الأوقاف، المندوب الكنسي، مديرية التموين، المسطحات المائية، البيئة، المتحدث الإعلامي، الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من فرق الكشافة.