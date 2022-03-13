أمينة خليل ليست الأولى.. هجوم أحمد فلوكس على الفنانين عرض مستمر

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أثار الفنان أحمد فلوكس ضجة وجدلا كبيرًا بسبب مهاجمته للفنانة أمينة خليل، بسبب مشهد لها ضمن حلقة “آخر الليل” من مسلسل “نمرة اتنين”، ولم تكن المرة الأولى له ليهاجم فيها فنان.

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أحمد فلوكس وأمينة خليل

كتب الفنان أحمد فلوكس في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “أحب أعرف أين الرقابة وأين المسئولين عن المحتوى وأين المجلس الوطني للإعلام”.

وأضاف: “لا حول ولا قوة إلا بالله، أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائيين أولا ويكون قرارات رادعة، وأيضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور أشرف زكي”.

وتابع أحمد فلوكس قائلًا: “ويتم محاسبة المسئول عن الموافقة على هذا المشهد من قبل الرقابة، ويعاقب عقاب شديد ليكون عبرة لمن تسول نفسه أن يوافق على مثل هذه المهزلة الأخلاقية والدينية والمجتمعية.. أنا لا أهاجم إطلاقا زمايلي الممثلين نهائيا، لأن دي مش مسئوليتهم.. وأنا من عشاق أمينة خليل".

أحمد فلوكس وهادي الباجوري

علق أحمد فلوكس على تصريحات المخرج هادي الباجوري الأخيرة التي أثار بها ضجة كبيرة حول عدم ممانعته أداء زوجته للمشاهد الرومانسية وظهور هند صبري ببدلة رقص في آخر أعمالها، مسلسل “البحث عن علا”.

ونشر “فلوكس” صورة للباجوري عبر صفحته الشخصية “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم... اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك".

واستكمل كلامه: "أنت معندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا، براحتك.. لكن ده أنت وده نوعك أنت، إحنا لا.. أنت بتقول إيه.. اتقِ الله.. يعني واحد بيشم يبقى كل الناس شمامة، واحد فاشل تبقى كل الناس فشلة”.

وأضاف: “للأسف الكلام متاخد عنوان، وللأسف أنا مش فاهم يعني ولا عمل ليه ناجح حتى شريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان مش هأتكلم ولا كأنها رجعت.. ولسه أساسا بيشتغل.. امتى المهنة دي تتعدل وتنضف بقي.. خلوها تنضف".

أحمد فلوكس وإلهام شاهين

حدثت مشادة بين الفنان أحمد فلوكس والفنانة إلهام شاهين بسبب بعض تصريحاتها الأخيرة عن القبلات في الأفلام، ليعلق أحمد فلوكس قائلًا: “بعيدًا عن معزتك ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بتعتبر حاليا منافية للآداب”.

وأضاف: “أومال إمتى يا فندم نعتبر الشئ منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقي سفالة.. الشاشة دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش وبتعمل أوضاع.. على كده إحنا نعتبر الأفلام السكس أفلام تثقيفية تعليمية إرشادية الغرض منها التعليم والتمرين”.

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وتابع أحمد فلوكس: “سامحيني أنا بحبك بس مابقتش قادر أستحمل، يا جماعة الشيطان نفسه مش مصدق اللي إحنا كبشر بنعمله وبيستغفر ربنا، الأفلام بقت مرجعية والنوافل بقت مهرجانات والزكاة بقت نقطة والحج بقي تشكيل.. آسف جدا. ومش عاوز أسمع كلمة حرية الفن”.