/685402/المقرر-السابق-للمجلس-القومي-للسكان-الدولة-تدفع-فاتورة-الزيادة-السكانية

دوت الخليج

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي لحقوق الانسان، أن القوة البشرية هي أحد قوى الدولة الشاملة، لكن الزيادة السكانية الحالية موثرة للغاية، مستشهدا بكلمة المفكر الكبير جمال حمدان الذى اعتبرها المشكلة الأم، وهي أكبر المشكلات التى تواجه التنمية.

وأضاف الدكتور عمرو حسن خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان الدولة تدفع فاتورة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك دولا بدأت مع مصر فى ملف الزيادة السكانية منذ الستينات وحلت مشاكلها منذ عشرين سنة تقريبا أو يزيد.

المقرر السابق للمجلس القومي للسكان: الدولة تدفع فاتورة الزيادة السكانية

وأكد الدكتور عمرو حسن ان مشروع تنمية الاسرة المصرية يعتبر فرصة تاريخية يجب التمسك فيها للغاية لغلق ملف الزيادة السكانية نهائيا.

صالونا نقاشيا بعنوان (تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بين الواقع والمأمول)

حضر الصالون الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، و الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، و أعضاء التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، و الدكتور مصطفى أبو زيد مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، و نجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، كما أدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.