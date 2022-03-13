/685401/النائب-أحمد-فتحى-دور-المجتمع-المدنى-مهم-للغاية-في-حل-ملف-الزيادة-السكانية

قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن فى مجلس النواب، ان اللجنة تهتم للغاية بملف الزيادة السكانية، خاصة الحديث حول دور منظمات المجتمع المدني، وكيف تقوم مؤسسات الدولة المختلفة بالعمل مع مؤسسات العمل الاهلى و المجتمع المدنى بما يمكن حل مشكلة الزيادة السكانية أو وضع حلول عملية لها.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، والذي يديره النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

النائب أحمد فتحى: دور المجتمع المدنى مهم للغاية في حل ملف الزيادة السكانية

وأضاف النائب أحمد فتحى، ان منظمات المجتمع المدنى عليها دور كبير، خاصة في ظل دعوة الرئيس السيسى باعتبار عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدنى، ولذلك جلست اللجنة مع كثير من منظمات المجتمع المدني، ووجدت أن أكبر عائق أمام تلك المؤسسات هو توفر قاعدة بيانات واضحة، وذلك حتي يمكن معرفة خطة عمل كل مؤسسة وحجم المستفيدين، وذلك حتي يمكن وضع حلول عملية يمكن العمل عليها.

وشدد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على ضرورة إجراء رقابة شديدة على مؤسسات المجتمع المدني، وذلك فيما يخص العمل على مواجهة القضية السكانية، ودورها الكبير في تسليط الضوء على هذه الأزمة.

دراية بالمؤسسات المدنية التي تعمل على مشروعات تنمية الأسرة

ونوه فتحي أنه يجب أن يكون هناك دراية بالمؤسسات المدنية التي تعمل على مشروعات تنمية الأسرة، ومتابعة أثر المعلومة التي تصل للمواطن ونتائجها.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان على أن اللجنة أولت اهتمام كبير بالقضية السكانية، واعتمدت على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الدور لمواجهة هذه القضية، ومن هذا المنطلق تم إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني نظرا لدوره الكبير في حل هذه القضية.